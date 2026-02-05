2月4日、アリーナ立川立飛で行われた東アジアスーパーリーグ（EASL）で、アルバルク東京はニュータイペイ・キングスを92－79で破り、マカオでのファイナルズ進出を決めた。スコア上は快勝となったが、ケガ人が相次ぐ現在のチーム状況において、主力である安藤周人の復帰とその活躍が大きな意味を持つ一戦となった。 安藤はこの試合、キングスの追撃に遭った第3クォータ