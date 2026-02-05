NBAは2月5日（現地時間4日）、ロサンゼルス・レイカーズに所属するジャクソン・ヘイズへ1試合の出場停止処分を下したことを発表した。 発端となったのは1月31日（同30日）に敵地のキャピタル・ワン・アリーナで行われたワシントン・ウィザーズ戦。ヘイズは試合開始前の選手紹介時、旗を振りながらコートを去ろうとしたウィザーズのマスコット『G-Wiz』を押したようだ。現地メディア『ESPN』