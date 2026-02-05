★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２半導体 ３防衛 ４ＳａａＳ ５フィジカルＡＩ ６地方銀行 ７人工知能 ８ペロブスカイト太陽電池 ９宇宙開発関連 １０パワー半導体 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が３位となっている。 日中関係が悪化するなか、衆院選の争点のひとつになっているのが安全保障政策だ。自民党は政権公約と