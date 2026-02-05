名古屋グランパスのGKコーチを務める楢崎正剛氏が1日、自身のインスタグラム(@seigo_narazaki)で豪華ショットを披露した。楢崎氏は「2日間にわたり、ジュビロとトレーニングマッチ。ピッチでまた会えるのも刺激的!」と綴り、1枚の写真をアップ。名古屋のGKシュミット・ダニエル、ジュビロ磐田のGK川島永嗣、同GKコーチの川口能活氏、そして楢崎氏が肩を組んだ元日本代表GKの4ショットとなっている。楢崎氏は2002年の日韓W杯