ガイナーレ鳥取は5日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンが決定したことを発表した。キャプテンは2シーズン連続でDF温井駿斗(29)が担当。副キャプテンは清水エスパルスから完全移籍したMF矢島慎也(32)、RB大宮アルディージャから期限付き移籍したMF高柳郁弥(25)、大卒4年目のMF東條敦輝(25)が務める。また、今季から24歳以下の若手選手を統率するポジションとして、U-24キャプテンを新設。DFヴァンイ