株式会社ニコン・エシロールは、メガネレンズシリーズ「Eyedition（アイディション）」を2月17日（火）に発売する。見え心地とコーティング機能を高い水準で両立させた最上位ラインで、全国の眼鏡専門店で順次取り扱いを始める。 精密光学分野で100年以上の歴史を持つニコンが、78年にわたるメガネレンズ開発で培った技術を結集したという製品。視線の動きやライフスタイルに基づいた設計により、快適な見え