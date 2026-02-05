ニューヨーク・ニックス vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年2月5日（木）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 134 - 127 デンバー・ナゲッツ NBAのニューヨーク・ニックス対デンバー・ナゲッツがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはデンバー