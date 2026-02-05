日経225先物は11時30分時点、前日比530円安の5万3990円（-0.97％）前後で推移。寄り付きは5万4580円と、シカゴ日経平均先物（5万4480円）を上回る形で、買いが先行して始まった。ただし、その後は軟化し、現物の寄り付き直後には5万4100円水準まで下落。売り一巡後に5万4400円を回復する場面もみられたが、中盤にかけて再びマイナスに転じると、終盤にかけて下落幅を広げ、5万4000円を明確に割り込んできている。 朝方はし