コニカミノルタ [東証Ｐ] が2月5日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は214億円の黒字(前年同期は133億円の赤字)に浮上し、通期計画の270億円に対する進捗率は79.4％となった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は55.6億円の黒字(前年同期は340億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月