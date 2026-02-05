山田コンサルティンググループ [東証Ｐ] が2月5日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の24.3億円に減り、通期計画の37億円に対する進捗率は65.8％にとどまったものの、5年平均の63.7％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比89.4％増の12.6億円に拡大する計