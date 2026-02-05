ドジャースの大谷翔平投手が4日（日本時間5日）、キャンプ地となる米アリゾナ州グレンデールの球団施設に姿を見せた。フルのユニフォーム姿でMLB関係者による写真撮影に応じた後、キャッチボールなどで汗を流した。球団関係者によると、大谷はすでに2日（同3日）から同施設を訪問。自主トレをスタートさせており、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据えて調整を進め