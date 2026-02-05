優秀な成績を収めた個人や団体をたたえる、長崎市スポーツ表彰式が行われました。 「長崎市スポーツ表彰」のうち国際大会での活躍が評価されるスポーツ特別賞には、瓊浦高校バドミントン部の根本 舜生 選手と吉次 和義 選手の2人などが選ばれました。 （瓊浦高校バドミントン部 根本 舜生 選手） 「スポーツを通して、自分自身の成長だけではなく、周囲の皆様に元気や勇気を届けられる存在で