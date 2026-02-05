日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「春のチキン祭りパック」（税込1200円）を、12日から3月10日まで期間限定で販売する。【写真】追加でおトクなサイドメニュー「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、『オリジナルチキン』3ピースと『カーネルクリスピー』3ピースが入った、食べ応え抜群のパック。『オリジナルチキン』は、創業者カーネル・