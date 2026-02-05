フリーアナウンサーの米澤かおり（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。もうすぐ4ヶ月になる娘の子育ての近況をつづった。【画像】ワンオペ育児に…米澤かおりの近況ショット投稿で「もうすぐ4ヶ月」と書き出し、娘との2ショットを公開。「里帰り無し 夫育休無し 完母のため夜間交代無しでここまで頑張ってきました」と報告した。また、子育ての現状について「誰に強いられた訳でもないこと。なのに褒められたいなぁと思