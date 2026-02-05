「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第13節は7日（土）から8日（日）にかけて計4つのカードが実施される。東京グレートベアーズと広島サンダーズの試合は1月30日（金）と31日（土）に行われており、1勝1敗で終えている。 ■ヴォレアス北海道 vs ウルフドッグス名古屋 ©SV.LEAGUE 昨年12月に行われた「令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会」、