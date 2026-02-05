佐藤啓官房副長官は5日の記者会見で、高市早苗首相の事務所が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関係者にあいさつ状を送った疑いがあると報じた週刊文春電子版への論評を避けた。「個々の政治活動に関する個別の記事一つ一つについて、政府としてコメントするのは差し控える」と述べた。