参政党の神谷代表は４日、群馬県高崎市のＪＲ高崎駅東口でマイクを握り、衆院選での支持を訴えた。神谷氏は自民党が大勝する可能性に言及し、「政権の過半数割れで野党の声を聞きながら進むと思っていたが、『失われた３０年』の元通りになる」と訴えた。県内は自民支持が厚いことを踏まえ、「立ち止まってよく考えてほしい」とも述べた。「大勝ちさせないためには投票率を上げることだ。一番日本を変える手っ取り早い手段だ」