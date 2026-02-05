ＭＬＢ公式サイトは４日（日本時間５日）にタイガースはアストロズからＦＡになっていたフラムバー・バルデス投手（３２）と３年総額１億１５００万ドル（約１８０億円）で合意したと報じた。２年目終了後のオプトアウト（契約破棄）条項が含まれる。バルデスは１８年にアストロズでメジャーデビュー。通算８１勝、５２敗、防御率３・３６。２２年から４年連続で規定投球回（１６２回）を超え、７５０奪三振と安定感は抜群だ。