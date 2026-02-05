あくびは大きく口を開けて深く息を吸う動作で、眠気や退屈、疲労などを感じた時に反射的に生じます。そんなあくびが脳に驚くべき影響を与えているとの研究結果が、プレプリントリポジトリのbioRxivに掲載された論文で報告されました。Biomechanics of yawning: insights into cranio-cervical fluid dynamics and kinematic consistency | bioRxivhttps://www.biorxiv.org/content/10.64898/2025.12.17.695005v1Yawning has an une