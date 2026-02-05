浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、新木優子が目黒演じる漆原礼二の亡き妻・漆原遥役で出演することが発表された。【写真】新木優子が演じる漆原遥の場面写真「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計80万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンと