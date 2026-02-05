歌手の工藤静香が5日までにインスタグラムを更新。ヘルシーな手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】工藤静香、ヘルシーな手作り料理が「豪華」「素敵すぎ」 完成までの様子も（9枚）パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿ではグリル野菜、スープ、クリームチーズ入りの豆腐と米粉パンを作る様子を写真や動画で公開。ニンジン、レンコンなどの根菜やキノコ、冬が旬