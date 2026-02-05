巨人の春季キャンプは５日、第２クールがスタート。スポーツ報知評論家の村田真一氏が最速１６３キロの新助っ人右腕フォレスト・ウィットリー投手の初ブルペンを視察した。＊＊＊＊＊＊これは楽しみな投手やね。この時期に見る新外国人って「おいおい大丈夫かよ」っていうことが多いけど、ウィットリーは「これは楽しみや」の部類。真後ろから見させてもらって真っすぐはほとんど１５０キロオーバーで最速は１５３