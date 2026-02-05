【モデルプレス＝2026/02/05】フリーアナウンサーの森香澄が4日、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（毎週水曜深夜2時17分〜）に出演。テレビ東京アナウンサー時代と現在の収入の差を明かした。【写真】30歳美女、テレ東アナ時代にバズ「すっぴんから優勝」メイク動画◆森香澄、テレ東アナ時代と現在の収入差明かすこの日、同番組では自身の金銭事情についてトークを展開。森は「元々会社員だったじゃないですか。だから、そん