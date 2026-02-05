昨季限りで現役を引退し、巨人で編成本部参与を務める長野久義氏が５日、第２クール初日を迎えた広島の宮崎・日南キャンプに姿を見せた。水野雄仁編成本部長らとブルペンを視察。新井監督とじっくり話し込む姿もあった。長野氏は、１８年オフに巨人にＦＡ移籍した丸の人的補償で広島に移籍し、２２年まで在籍した。新井監督の現役引退から監督就任までの４年間だった。新井監督は、引退報告を受けた際に「たくさん電話をかけ