不動産テクノロジーを活用した投資用不動産の提案・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社は、１月２２日〜２６日まで、賃貸物件（アパート・マンション・戸建て等）を１棟以上所有しており、不動産収入に関する確定申告を行ったことがある２５３人を対象に、不動産オーナーの確定申告に関する実態調査をインターネットで実施した。約８割が確定申告に「分かりづらさ・不安」を感じており、税理士に依頼したいと