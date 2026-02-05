メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県日進市で1月、車で女性をはねて重傷を負わせたにもかかわらず逃走したとして、83歳の男が逮捕されました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、東海市の自営業・高井和彌容疑者（83）です。 警察によりますと高井容疑者は1月22日、日進市藤島町で軽自動車を運転し、信号のない横断歩道を渡っていた女性（44）をはねてけがをさせたにもかかわらず、逃走した疑いがもたれていま