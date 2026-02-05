漫才コンビ・ハイヒールがこのほど、カンテレの冠バラエティーショッピング番組で放送３０周年を迎えた「真夜中市場＋〜ハイヒールの本音でイイすぎます〜」（金曜・深夜）の取材会に大阪市内で出席。長寿番組への思いや印象深いエピソードについて語った。「真夜中市場」はリンゴが３４歳、モモコが３１歳だった１９９６年２月２日に放送開始。カンテレ制作の現役番組では最長寿だ。現在に至るまで台本もリハーサルもなく収録