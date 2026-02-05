Ｊが2025年8月に発売した初の本格自伝『MY WAY』の、5刷重版が決定した。発売当初より大きな話題を呼び、これまでに度重なる重版が実施されてきたロングベストセラーだが、2026年を迎えても尚その勢いは止まらず、遂に5刷目となる重版が決まった。発売元のリットーミュージックが昨年2025年に発刊した全書籍の年間売上部数でも第3位にランクインするなど、Ｊ自身のファンはもとより、多くのミュージシャンや音楽ファンの手に届いて