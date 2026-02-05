岡山西警察署 5日、岡山市の県道で軽自動車が電柱に衝突、運転していた男性が意識不明の重体です。 岡山西警察署によりますと、5日午前11時ごろ、通行人から「軽四が電柱にぶつかった」と110番通報がありました。この事故で、運転していた高齢とみられる男性が意識不明の重体だということです。 事故があったのは、岡山・北区西花尻の県道川入巌井線、新幹線が通る高架の側道です。事故当時、車に乗っていたのは男性1人