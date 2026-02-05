明治安田Jリーグ百年構想リーグの開催に合わせて各種イベントを実施するJリーグは2月5日、2026年8月のシーズン移行前に開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、人気ゲームシリーズの最新作「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」とコラボレーションすることを発表した。今回のコラボは、全60クラブが「EAST（東）」と「WEST（西）」の2グループに分かれて戦う今大会の形式と、同ゲーム内に「東日