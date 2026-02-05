ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシアとの戦争によりこれまでに約5万5000人のウクライナの軍人が戦死したと明らかにした。ゼレンスキー大統領はこの日事前収録で放映されたフランス国営フランス2テレビとのインタビューで、「ウクライナの公式集計上、戦場で死亡した軍人は職業軍人と召集兵を合わせて5万5000人」と話した。これと別に行方不明状態にある人数も相当数に達すると付け加えた。今回公開したウクライナ軍の戦死