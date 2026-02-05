５日午前、上水内郡・信濃町で住宅2棟を全焼する火事があり焼け跡から1人の遺体がみつかりました。住人の80代の女性と連絡がとれていないということです。5日午前9時半前、信濃町柏原で「建物が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火事は、午前9時55分に鎮圧状態となりましたが、この火事で平屋の住宅1棟と離れ1棟が全焼し焼け跡から1人の遺体がみつかりました。消防によりますと、住宅には80代の女性と50代の