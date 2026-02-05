静岡市で4日、手足の切断障がいのある人がプレーをするサッカーで元日本代表の選手がスマホを使った確定申告を模擬体験しました。体験をしたのは、手足の切断障がいのある選手がプレーをする「アンプティサッカー」の元日本代表で「ガネーシャ静岡」所属の若杉幸治選手です。若杉選手は、医療費控除やふるさと納税の控除などを受ける場合を想定した確定申告書の作成をしました。（ガネーシャ