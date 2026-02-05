讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、バレンタインシーズンに合わせ、9日から15日までの1週間限定で、『丸亀うどーなつ』1袋通常5個入りを3個増量し、8個入りで値段そのままで提供する。また、同商品を購入すると、特製の「ベリーベリーディップソース」を3月2日までの期間限定で無料でもらえる。【写真】甘酸っぱい！「ベリーベリーディップソース」「ベリーベリーディップソース」は、程よい甘酸っぱさがうどーなつのもっちもち