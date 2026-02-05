とちぎテレビ サッカーＪリーグ、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグが２月７日に各地で開幕します。 Ｊ３の栃木ＳＣは、今シーズン就任したＯＢの米山篤志監督のもと、新たにチームが始動します。 ８日にホームで開幕するのを前に、米山監督にチーム状況や目指すところを伺いました。 サッカーＪ３の栃木ＳＣは、昨シーズン最終戦まで昇格プレーオフ進出の最後の