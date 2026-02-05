TSMCの魏哲家会長兼CEO（左）と写真に納まる高市首相＝5日午前、首相官邸高市早苗首相と半導体受託生産大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）が5日、首相官邸で面会した。魏氏は熊本県に建設中の第2工場について、国内では初となる回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の最先端半導体を生産する計画を伝えた。高市氏は「大変心強い。ご提案の方向で検討を進めていただきたい」と歓迎。