俳優の川島海荷（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。妹の結婚式に出席した際の着物姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「素敵な色留袖ですね」「おしゃれな帯！」着物で妹の結婚式に参列した川島海荷投稿では、淡い色合いの色留袖に身を包み、帯を締めた全身ショットや、横顔、テーブルフォトなど複数枚の写真をアップ。川島は、「先日、妹の結婚式に行きまして……本当に幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました…