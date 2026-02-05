1月に交通死亡事故が起きた徳島市の交差点で、2月4日に県警など関係機関が再発防止策を協議しました。現場は、徳島市八万町の大野橋南詰交差点です。この場所では1月28日、信号待ちをしていた車にトラックが追突し、トラックの高齢男性が亡くなる事故がありました。これを受けて4日、警察や国交省、地域の交通安全団体が再発防止策を協議しました。（県警 交通企画課・漆川敦司 次長）「直進・右折の人には、追突注意の（看板）の