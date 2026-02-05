藤田聖也被告（フィリピン入国管理局提供）フィリピンを拠点に「ルフィ」を名乗り広域強盗を指示したとされる特殊詐欺グループ幹部で、強盗致死などの罪に問われた藤田聖也被告（41）の裁判員裁判公判が5日、東京地裁で開かれ、検察側は「過去に例のない凶悪な犯行だ」として無期懲役を求刑した。これに先立つ被害者側の意見陳述では、広島市で起きた強盗事件で重傷を負った男性の妹による「最も厳しい処罰が下されることを望