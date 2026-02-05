演歌歌手の山川豊（67）が4日、東京・渋谷のSHIBUYAPLEASUREPLEASUREでデビュー45周年のキックオフスペシャルコンサートを行った。ステージ4の肺がんから復帰し、10年ぶりの単独公演で歌を響かせた。あす5日でデビュー45周年を迎える。開演前の取材会では「人生はいろんなことがあって当然。それを乗り越えるのは一人ではなく、いろんな方に応援していただいたから節目の年を迎えられたと思う。感謝の気持ちでいっぱいです