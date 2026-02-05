【ワシントン＝阿部真司】米露間で唯一の核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が５日、失効する。後継の枠組みは見通せておらず、中国が核戦力を急速に増強する中、冷戦時代に始まった核兵器削減の機運がしぼみ、新たな核軍拡競争の時代に転じる恐れがある。米露両国は世界にある核弾頭の約９割を保有しているとされる。２０１１年に発効した新ＳＴＡＲＴは、米露が保有する戦略核弾頭の上限をそれぞれ１５５０