部分的な立体化で解決図る神奈川県川崎市は2026年1月23日、京急大師線の京急川崎〜川崎大師間における踏切対策の代替案を示しました。本区間では、連続立体交差化事業が中止となっていましたが、緊急性の高い「本町踏切」での対策を中心に、混雑緩和策を改めて推進していく考えです。【ケタが1個違うんだが…】これが本町踏切の「混雑度」です（データ・写真で見る）京急大師線は京急川崎駅から海側の工業地帯へと伸びる支線。