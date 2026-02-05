ご家族には塩対応だというワンコですが、親戚のおじさんが帰る時には感情を爆発させて…？おじさんを全力でお見送りする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で132万回再生を突破。「必死で可愛い笑」「大好きが溢れてる」といった声が寄せられています。 【動画：大好きな『親戚のおじさん』の車を見つけた犬→庭の塀から…まさかの『必死なアピール』】 親戚のおじさんをお見送り TikTokアカウント「omochi_hapehape」