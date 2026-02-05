ママが落としてしまった手袋を捜索にきたボーダーコリーさん。さすが…！見つけたと思ったのに…？その後のまさかのオチは爆笑を呼び、話題の投稿には「天才よー♡」「厳正な審査の上、違ったみたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：外で落とした手袋を探しに行ってくれた犬→見つけたと思ったら…想定外な『まさかのオチ』】 ママの手袋を捜索！ TikTokアカウント「w