名古屋のホテルで、毎年恒例の雛のつるし飾りが展示されています。 【写真を見る】女の子の健やかな成長と良縁願う“雛のつるし飾り” 江戸時代後期から伝わる伝統工芸 静岡･東伊豆町のつるし飾りなどとともに 3月3日まで展示 名古屋 ロビーを華やかに彩るたくさんの雛飾り。約1万個の午年にちなんだ馬や「めでタイ」にかけた鯛などが飾られています。 雛のつるし飾りは、初節句を迎える女の子の健やかな成長と良縁を願っ