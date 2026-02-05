LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を2月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、the b 池袋が10,210円から、東急ステイ四谷が16,926円から、ラ・ジェント・ステイ新札幌が6,9