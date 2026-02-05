中国国際航空は、成都/天府〜ブリュッセル線を2026年3月26日に開設する。火・木・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間は成都/天府発が10時間50分、ブリュッセル発が10時間25分。同路線は、中国国際航空のみが運航することになる。■ダイヤCA463成都/天府（02：30）〜ブリュッセル（06：20）／火・木・日CA464ブリュッセル（12：30）〜成都/天府（05：55+1）／火・木・日