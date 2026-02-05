ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ホノルル線をゴールデンウィークに毎日運航する。当初の計画では火・木・日曜の週3往復を予定していたものの、4月24日から5月4日まで、1日1往復に増便する。機材はボーイング787-8型機を使用する。夏スケジュール期間中のこれ以外の期間は、週3往復を運航する。10月24日までの航空券の販売をすでに開始している。■ダイヤZG2東京/成田（19：10）〜ホノルル（07：25）／水・金・土（4月24日〜5月2日）