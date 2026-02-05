ティーピーリンクジャパンは、Wi-Fi 7に対応したデュアルバンド中継器「RE220BE」を2月12日に発売する。同社のアンテナ内蔵型中継器としては初めてWi-Fi 7を採用しており、価格は1万800円。 「RE220BE」は、5GHz帯で2882Mbps、2.4GHz帯で688Mbps、合計で最大3.6Gbps（理論値）の通信が可能なWi-Fi中継器。MLO（Multi-Link Operation）や4K-QAM、Multi-RU、OFDMA、MU-MIMOに対応しており、ネットワーク