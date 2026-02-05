PayPayで大型還元施策「超PayPay祭」3月にスタート PayPayとPayPayカードは、決済サービス「PayPay」や「PayPayカード」で大型イベント「超PayPay祭」を3月3日～30日に実施する。 イベントでは、最大全額分がポイント還元される「PayPayスクラッチくじ」や加盟店で利用できる「超PayPay祭 PayPayクーポン」、ほかのユーザーを紹介すると最大5000ポイントが進呈される